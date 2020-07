O Ministério Público do Estado Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça (Gaocrim/MPRJ), e a Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (Ciaf), realizam nesta terça-feira (dia 14), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na Prefeitura e na Câmara Municipal de Vereadores de Barra Mansa, além de outros endereços relacionados ao prefeito Rodrigo Drable, aos vereadores Zélio Show e Paulo Chuchu, e do coronel da Polícia Militar que ocupa um cargo comissionado na gestão atual, Jorge Ricardo da Silva. Eles são acusados de integrarem uma organização criminosa e de prática de corrupção ativa. A ação conta com o apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

A medida cautelar foi requerida pelo Gaocrim/MPRJ, a partir de representação encaminhada pela Ciaf nos autos do Inquérito Policial que apurou os crimes. Os mandados foram expedidos pelo Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ)

Além dos 11 mandados de busca e apreensão, o Juízo determinou o afastamento dos denunciados de suas funções públicas. O processo corre sob sigilo de Justiça, por essa razão o MPRJ e a Polícia Civil não forneceram maiores informações