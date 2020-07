O SAAE-VR anunciou, nesta terça-feira (dia 21), que 40% dos trabalhos de construção de rede de água do Belmonte estão concluídos. Segundo a autarquia, quando pronta, a melhoria vai beneficiar cerca de 120 famílias residentes no Núcleo Grande Oriente e moradores de ruas adjacentes.

No local estão sendo construídos 780 metros de rede adutora de água potável com diâmetro de 150mm em PVC, com investimento de aproximadamente R$ 150 mil. Os trabalhos envolvem a escavação, implantação da rede e recomposição do asfalto, e a previsão é que a obra seja entregue à população em até 60 dias.

“É uma reclamação antiga e, além da comunidade do Núcleo Oriente, vai melhorar o abastecimento também para o pessoal que já recebe água na própria Avenida Pernambuco e ruas adjacentes”, afirmou o diretor-presidente da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca,

De acordo com o Saae-VR, a nova rede adutora beneficia as redes secundárias, aumentando a vazão de água, além de permitir um futuro prolongamento da extensão da rede se for necessário. Foto: Evandro Freitas