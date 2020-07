Um homem, de 28 anos, se feriu ao perder o controle do veículo em que dirigia e cair de uma ribanceira às margens do km 281, da Via Dutra, na altura de Barra Mansa. O acidente ocorreu no sentido São Paulo da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo atravessou o guard rail, pois o motorista tentou fazer uma curva em alta velocidade. O homem foi encaminhado à Santa Casa de Barra Mansa, com apenas um hematoma no abdômen. Ele foi liberado após ser avaliado.

Ainda de acordo com os agentes, o motorista não possuí habilitação e se acidentou com um veículo emprestado. Ele foi multado em R$ 880 por não ter permissão para dirigir e responderá em liberdade pelo crime de transito.

O carro, totalmente destruído, foi apreendido e guinchado para o pátio da PRF. O proprietário do veículo também responderá por crime de trânsito, por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse seu veículo. Foto: Polícia Rodoviária Federal