O vereador e pré-candidato a prefeito de Pinheiral Magno Vicente Ferreira, o Dr. Magno (DC), 38 anos, morreu na tarde deste sábado (dia 19), vítima de acidente automobilístico. A motocicleta que que conduzia bateu em uma carreta, no km 268 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Dorândia, distrito de Barra do Piraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, que não ficou ferido, fez o teste do etilômetro e não foi constatado consumo de bebida alcoólica. Ele foi conduzido à 88ª DP (Barra do Piraí) para prestar depoimento.

Familiares de Dr. Magno foram ao Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços, em Volta Redonda, reconhecer o corpo do parlamentar. Ainda não há detalhes a respeito do local e horário do sepultamento do corpo do político.

Opositor da administração do prefeito Ednardo Barbosa, Dr. Magno teve a candidatura aprovada em convenção do DC ocorrida na última segunda-feira (dia 14). O vice escolhido para formar a chapa foi Rivalney Pedrosa.