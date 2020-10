Visando aumentar a segurança nas eleições, a Polícia Federal usará 100 drones, como ferramenta para inibir a prática de crimes eleitorais durante o pleito de 2020. Os equipamentos serão alocados em municípios estratégicos em todo o território nacional.

Os drones irão sobrevoar as principais zonas eleitorais do país ajudando a fiscalizar e combater crimes como boca de urna e transporte de eleitores. Os equipamentos trazem tecnologia de ponta e são capazes de tornarem-se imperceptíveis ao voar em altitudes elevadas. Ainda assim, os drones possuem câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta qualidade.

As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada para monitorar e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. Diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão, imediatamente, para o local indicado para prender os suspeitos, que serão conduzidos para a delegacia, onde serão tomadas as providências pertinentes. Foto: Ilustrativa