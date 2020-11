Em ação conjunta com policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 300 kg de maconha, na Via Dutra, na tarde desta quarta-feira (dia 25). A apreensão ocorreu na altura do município de Seropédica.

Segundo a PRF, agentes em patrulhamento abordaram três veículos que pareciam estar em comboio. Os motoristas mostraram muito nervosismo ao serem questionados, o que acabou despertando atenção dos policiais.

Durante revista mais minuciosa aos veículos, os agentes encontram a droga no porta-malas de um deles. Os motoristas confessaram que dois dos veículos funcionavam como batedores, relatando qualquer problema encontrado na pista, ao último carro do comboio, no qual a droga estava escondida.

Ainda segundo a PRF, a droga vinha de São Paulo e tinha como destino o bairro do Anil, na Zona Oeste do Rio. A apreensão resultou num prejuízo de mais de R$ 300 mil para o tráfico, segundo estimativas da PRF. Todo o entorpecente e os presos foram encaminhados a Cidade da Polícia. Eles responderão por tráfico interestadual de drogas. Foto: Polícia Rodoviária Federal