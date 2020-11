Uma aluna da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), em Valença, está sendo feita refém por um homem armado com uma pistola, no estacionamento da instituição, desde às 9h desta sexta-feira (dia 27). Segundo as informações preliminares, ele seria policial militar e ex-marido da vítima, aluna de um curso de pós-graduação na área de odontologia. Ele estaria inconformado com o fim do relacionamento.

Agentes das Polícias Civil e Militar estão no local negociando com o homem. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros também se dirigiu à instituição. Um helicóptero do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também está no local. O homem, que seria de Nova Iguaçu, teria afirmado que a vítima seria liberada apenas se seu comandante fosse ao local para negociar.

Segundo informações de testemunhas, o suspeito teria atirado na aluna, que foi socorrida por uma equipe do Samu.

Para segurança dos alunos e funcionários, o local foi isolado e todos estão sendo mantidos nas salas de aula e em seus setores de trabalho.

A FAA emitiu uma nota ainda durante a manhã:

“Na manhã desta sexta-feira, a equipe de segurança da Fundação Educacional Dom André Arcoverde identificou uma discussão entre um casal que estava em um carro no estacionamento do campus sede. Ao tentar aproximação, foi identificado que o homem estava armado e a polícia foi imediatamente acionada. O local foi isolado, para maior segurança e os alunos foram orientados a não sair das salas de aula e os colaboradores de seus setores. No momento, estamos aguardando a atuação da Polícia Civil e Militar, que já estão no local, para contornar a situação. Presidência da Fundação Educacional Dom André Arcoverde”. Foto: Reprodução/Redes sociais

*Essa matéria será atualizada a qualquer momento