A Volkswagen Caminhões e Ônibus, instalada em Resende, lançou nesta terça-feira (dia 13), o primeiro caminhão elétrico totalmente projetado e desenvolvido no país. Ao todo, a companhia investiu R$ 150 milhões no desenvolvimento do modelo e em seu complexo produtivo.

“Com a produção do veículo elétrico, o Rio de Janeiro reforça o seu papel de pioneirismo no setor de energia e torna-se o principal centro de eletromobilidade da América Latina”, destacou o governador Cláudio Castro.

A AmBev foi responsável pelo grande primeiro pedido do caminhão elétrico, com mais de 1.600 veículos a serem entregues até 2023, sendo as 100 primeiras até outubro deste ano. Outras empresas já fecharam parceria para adquirir o caminhão 100% elétrico, dentre elas, Coca-Cola e JBS.

“Todo caminhão da Volkswagen que roda no mundo, nasce no Rio de Janeiro. E agora, os primeiros caminhões elétricos são fabricados 100% no Estado”, comemorou o secretário de Desenvolvimento Econômico Vinicius Farah.

No fim do ano passado, a Volkswagen Caminhões e Ônibus havia anunciado o maior ciclo de investimentos de sua história no Rio de Janeiro, R$ 2 bilhões no período de 2021 a 2025. Em reunião com o governo, no início de julho, a montadora reforçou o compromisso com o estado.

“Sem dúvida, acertamos em cheio ao estabelecer a fábrica no Rio de Janeiro e inaugurar um novo polo automotivo para o país. E vamos continuar investindo no estado por muito tempo”, ressaltou, na ocasião, o diretor de Relações Governamentais e Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Marco Saltini.