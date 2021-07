Policiais militares detiveram na tarde desta terça-feira (dia 13), em Resende, três jovens armados com um revólver e uma pistola. Eles foram localizados na Rua Eurídice Paulina de Almeida, no local conhecido como Marrocos, na Grande Alegria, durante apuração sobre suspeitos de um homicídio ocorrido na noite do último domingo, no Novo Surubi, onde foi assassinado Bruno Godoi de Almeida Correa, de 32 anos.

Segundo a PM, com os suspeitos, além da pistola calibre 380 e do revólver calibre 32, foi encontrada uma quantidade não informada de entorpecentes. Os presos foram identificados apenas como Gabriel, o “GB”, Gustavinho e Lucas LC. A suspeita do envolvimento deles no crime de homicídio vai ser apurada pela delegacia de polícia de Resende.