A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, prendeu, nesta terça-feira (dia 17), uma mulher de 58 anos acusada de contrabandear peças de armas de fogo e carregadores de fuzis, em Batatais, no interior de São Paulo. Na residência da presa, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da 2ª subseção judiciária do estado de São Paulo.

Segundo a PF, o material estava dentro de uma mala enviada por uma pessoa que mora nos Estados Unidos, via Aeroporto Internacional do Galeão. Foram apreendidas inúmeras réplicas de fuzis e pistolas, acessórios e demais peças de armas de fogo, assim como um revólver 38 com a numeração raspada e suas respectivas munições. Além do material bélico, foi apreendido um carro.

A mulher foi autuado por tráfico internacional de armas, cuja pena pode chegar a 16 anos de prisão. Foto: PF