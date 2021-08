A Polícia Civil de Barra Mansa divulgou nesta terça-feira (dia 17) que Guilherme Resende do Nascimento, o “Gui da Mangueira”, está sendo procurado como suspeito do assassinato do menino Ycaro Miguel Sigilião dos Santos, de 2 anos, e de Anderson Leite Antero, de 21, no bairro Paraíso. O caso aconteceu no dia 24 de julho na Rua Geraldo de Paula. O menino Ycaro foi atingido por uma bala perdida e morreu pouco depois de dar entrada na Santa Casa de Barra Mansa.

Anderson, que seria o alvo dos disparos feito no meio da rua, foi socorrido no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mas morreu no dia seguinte. Segundo a delegacia de Barra Mansa, Gui da Mangueira está com a prisão preventiva decretada pela Justiça e está sendo procurado. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser dada à delegacia de Barra Mansa, pelo telefone 3328-4863. Confirmando: 3328-4863. O anonimato é garantido.