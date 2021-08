O time sub-20 do Voltaço goleou a Portuguesa-RJ por 4 a 1 e se classificaram para as quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. Pedro Lemos, Marcos Vinícius e Juan, duas vezes, marcaram os gols da vitória na partida disputada na tarde desta quarta-feira (dia 18), no CT João Havelange.

Com o resultado, o Voltaço termina a primeira fase na sétima colocação e irá enfrentar o Fluminense em busca de uma vaga na semifinal da competição. Serão dois jogos, com o primeiro sendo com mando do Esquadrão de Aço. As datas dos confrontos ainda não foram definidas pela Fferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro).

O técnico Marco Aurélio comemorou a classificação tricolor e parabenizou todo o grupo pela entrega, principalmente nesta reta final, onde a equipe deu uma arrancada de quatro jogos sem derrota. “Uma vitória importante e que confirma a nossa classificação. Estamos vindo de uma boa campanha, com a equipe evoluindo e crescendo durante a competição, com o passar dos jogos. No início tivemos bastante dificuldade, por se tratar de um time novo, mas, através do trabalho, nos entrosamos e conseguimos dar uma arrancada na reta final, com quatro jogos sem derrota. Agora sabemos que teremos um grande desafio pela frente diante do Fluminense, mas é seguir forte e ir em busca da classificação para a semifinal”, destacou.

Foto: Divulgação