A Guarda Municipal conseguiu prender mais um suspeito de praticar furtos contra comerciantes e populares em centros comerciais de Volta Redonda. Desta vez, um homem foi detido na tarde desta quarta-feira (dia 18), na Avenida Amaral Peixoto, pouco depois de ter sido flagrado por câmeras de segurança praticando crimes no Mercado Popular da Vila Santa Cecília.

A Guarda Municipal foi acionada e com rapidez passou as informações para todas as viaturas e grupos de patrulhas que estavam nas ruas de Volta Redonda no momento. Com isso, os guardas receberam imagens do momento exato em que o produto era furtado. Com informações das características físicas do suspeito, os agentes da Guarda passaram a monitorá-lo até que ele fosse detido, já na Amaral Peixoto.

“A Guarda Municipal mais presente nas ruas ajuda a evitar que crimes sejam cometidos ou facilita que suspeitos sejam detido. Nossos agentes estão de parabéns por estarem mais presentes e atuantes”, disse o comandante da GM, João Batista dos Reis.

No vídeo, que vai constar como possível prova do crime, o homem se passa por um cliente e pega uma caixa com produtos eletrônicos. Ele se aproveita da distração do balconista, pega o material e sai andando do mercado. Ao menos outros três proprietários de lojas nos mercados populares da cidade já reconheceram o suspeito como possível praticante de outros crimes semelhantes.

Segundo a Guarda Municipal, o suspeito estava com uma caixa de som, uma mochila, dois óculos modelo juliet, um óculos de grau e uma touca. Todo o material teria sido fruto de furtos praticados nesta quarta-feira no comércio de Volta Redonda e foi devolvido aos comerciantes.

Foto: Divulgação