A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) está ofertando, gratuitamente, oficinas de esporte e lazer para usuários de 14 Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Aulas de futsal, karatê, capoeira e atividade recreativa estão sendo oferecidas para pessoas de todas as idades e que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras.

As matrículas devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na unidade de referência do usuário.

O objetivo é proporcionar, através do esporte, oportunidades para escuta, valorização e reconhecimento do outro; produção coletiva; exercícios de escolhas e tomada de decisões sobre a própria vida e do grupo, além de buscar ampliação das oportunidades para a inclusão social do público participante.

De acordo com a Diretora do Departamento de Proteção Básica, Rosane Marques, a “Branca”, as ações são planejadas com a finalidade de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

“As oficinas do Serviço de Convivência ofertadas nos 30 Cras que já foram reabertos, têm como finalidade fortalecer os vínculos, por meio de intervenções sociais, criando situações desafiadoras e estimulantes, orientando os usuários na reconstrução de suas histórias. Atualmente, contamos com quatro facilitadores que levam esporte e lazer nas comunidades, com intenção de estimular a criatividade dos nossos usuários e a participação em manifestações artísticas, culturais e de esporte e lazer”, destacou.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, enfatizou a importância da iniciação esportiva nas comunidades.

“O esporte é uma das ferramentas de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes. A atividade esportiva é imprescindível para múltiplos aspectos sociais e pessoais, por esse motivo, vamos expandir, em breve, as atividades esportivas para todos os nossos Cras”, disse Munir.

Confira abaixo os telefones e os locais onde as atividades são realizadas:

Futsal – CRAS Nova Primavera (3339-2451) e São Sebastião (3347-8139).

Atividade recreativa – CRAS Volta Grande (3339-9110), Caieiras (3337-8985), Água Limpa (3339-4485), Três Poços (3336-2008) e Candelária (3337-2012).

Karatê – CRAS Verde Vale (3339-9741), Belo Horizonte (3339-1950) e Vila Brasília (3339-2081).

Capoeira – CRAS Volta Grande (3339-9110), Ilha Parque (3339-9617), Vila Mury (3339-9064), Siderlândia (3339-1951) e Jardim Belmonte ( 3339-9283).