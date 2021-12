As fortes chuvas registradas nessa sexta-feira (dia 17) causaram diversos transtornos na região Angra dos Reis e em Rio Claro. Imagens divulgadas por moradores nas redes sociais mostram situações diversas de alagamentos e enchentes nas ruas, em casas e no comércio do distrito de Lídice. Em vídeos, também é possível ver até cavalos sendo arrastados pela correnteza, com água até o pescoço. O Hospital de Lídice também sofreu inundações, assim como um dos Centros de Referência em Assistência Social. Fotos mostram cestas básicas boiando em meio ao alagamento.

Houve queda de barreiras na RJ-155 e, com isso, alguns pontos da Rodovia Saturnino Braga, que liga Barra Mansa à Angra dos Reis, chegaram a ser interditados.

O distrito de Lídice, em Rio Claro, foi um dos locais mais afetados. O nível do rio subiu e transbordou, fazendo com que a água invadisse várias casas e estabelecimentos comerciais. Com a queda de árvores, a região também ficou sem energia elétrica. O fornecimento de água também foi interrompido, pois, de acordo com a Cedae, todas as bombas de fornecimento foram afetadas.



De acordo com a prefeitura, a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbana está com máquinas trabalhando e monitorando a situação. Também estão sendo intensificados os trabalhos de caminhão-pipa e remoção de entulhos, limpeza e outras ações. Segundo o governo municipal, ao longo do dia serão divulgadas informações pertinentes à população.

A Rodovia Saturnino Braga segue interditada, com máquinas trabalhando para desobstrução da via. Ainda não há previsão para liberação. Até o momento, não há informações sobre feridos ou desabrigados.

Imagens: Reprodução Redes Sociais