Um idoso, de 69 anos, levou diversas facadas após se recusar a trocar dois porcos por um cavalo, em Barra Mansa. O crime aconteceu na última quinta-feira (dia 16), em uma área rural do bairro São Francisco.

Segundo contou aos policiais, a vítima estava em sua fazenda tratando da criação de porcos, quando foi abordada por um homem sugerindo a troca dos animais. Ao se negar a fazer o acordo, o idoso foi atacado pelo agressor com diversos golpes de faca, sendo atingido no braço, na mão, no peito e no pulso. O suspeito fugiu, mas foi localizado no bairro Getúlio Vargas, após ameaçar a filha do idoso de morte, caso a família denunciasse a agressão.

Com o suspeito, os agentes encontraram uma cápsula de cocaína. Os policiais também estiveram na casa do homem e apreenderam a faca usada no crime. O caso foi registrado na delegacia da cidade.