A vacinação de Covid-19 em Volta Redonda, que já vinha ocorrendo aos fins de semana, será ampliada. A partir deste sábado (dia 8), oito unidades básicas de saúde do município funcionarão das 7h às 19h, ofertando aplicação de doses e testes contra a doença.

O funcionamento ocorrerá também aos domingos. Esses locais também atenderão pessoas com sintomas de síndrome gripal (coriza, dor de garganta, febre, tosse, dor de cabeça e alterações no olfato ou paladar).

As unidades que ficarão abertas são as dos bairros 249, Siderlândia, São Geraldo, Siderópolis, Vila Mury, Retiro I, Volta Grande e São Luiz.

Pessoas que tiveram contato com infectados pela Covid-19 também devem procurar atendimento. Pacientes com complicações e sinais de gravidade são encaminhados à rede de urgência do município: Hospital do Retiro (HMMR), UPA Santo Agostinho (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto), em funcionamento 24 horas todos os dias.

Confira abaixo o cronograma de vacinação deste fim de semana

1ª Dose

Pessoas acima de 12 anos

2ª Dose

Para quem tomou a primeira dose com mais de 21 dias dos imunizantes: AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. A segunda dose da Janssen está sendo aplicada após 2 meses da dose única.

3ª Dose

Para quem tomou a segunda dose até 09/10/2021.

4ª Dose

Apenas para imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

