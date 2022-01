A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Educação, abriu o Processo Seletivo Simplificado para Designação e Contratação por Tempo Determinado na Área da Educação. São 265 vagas temporárias para professores com validade de 12 meses, para diversas unidades de ensino e em diferentes disciplinas. A inscrição deverá ser efetuada a partir desta segunda-feira, dia 10 de janeiro, até o dia 25 de janeiro deste ano, nos dias úteis, entre 9h e 16h, pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação/Instituto da Educação do Município de Resende (Educar), situada na Rua Padre Marques, nº. 68, no Centro. O processo seletivo é destinado ao preenchimento imediato das vagas.

O edital 001/2022 está disponível no banner na página inicial da Prefeitura de Resende (www.resende.rj.gov.br), com anexos para preenchimento. No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar a Ficha de Inscrição, currículo atualizado, Formulário de Entrega de Títulos e Tempo de Serviço, acompanhado dos documentos comprobatórios; cópia do RG e CPF; e comprovante de residência. Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição. O processo seletivo consistirá na análise de currículo e avaliação de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. Será reservado o percentual de 5% do número de vagas para a contratação de candidatos com deficiência, desde que a deficiência seja compatível com o exercício das funções.

Confira os cargos disponíveis neste edital: Professor Docente I (Região de Visconde de Mauá/Rio Preto); Professor Docente I (Região Serrinha/Capelinha); Professor Docente I (Vargem Grande/Fumaça); Professor Docente I (Região Engenheiro Passos); Professor Docente I (Demais Regiões); Professor Docente IV Língua Portuguesa; Professor Docente IV Língua Inglesa; Professor Docente IV Matemática; Professor Docente IV Ciências; Professor Docente IV Geografia; Professor Docente IV História; Professor Docente IV Artes; Professor Docente IV Educação Física; Professor Docente IV Psicomotricidade; Professor Docente IV Música – Instrumento de Sopro – Família dos Metais; Professor Docente IV Música – Instrumento de Sopro – Família das Madeiras; Professor Docente IV Música – Violoncelo; Professor Docente IV Música Percussão sinfônica e brasileira; Professor Docente IV Musicalização Infantil; Professor Docente IV Dança; Professor Docente IV Artes Cênicas; Professor Docente IV Educação Especial (AEE); e Professor Docente IV Psicopedagogia.

O secretário de Administração, Kaio Márcio Resende de Paiva, destacou quais são as condições para participar deste processo seletivo.

“Ser brasileiro nato ou naturalizado. Se for estrangeiro, deverá comprovar a situação regular e permanente no território nacional e atender às exigências contidas na legislação federal pertinente. Ter idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento das inscrições. Estar em dia com as obrigações eleitorais.Quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar.Não estar incurso na condição de acumulação ilícita de cargos públicos, mediante assinaturada Declaração de Vínculo. Caso o candidato pretenda acumular o cargo temporário pretendido neste processo com outro anteriormente empossado, será necessária a verificação da compatibilidade de horários pelo candidato. Possuir diploma correspondente ao seu cargo, outorgado por entidade oficial.Estar ciente de que deverá estar munido dos documentos de identificação (RG, CPF, Certificado de Reservista e comprovante de residência) e resultado de exame médico no momento da contratação”, explica.

O secretário lembrou que, em virtude da pandemia da Covid-19, bem como nota técnica 16/2020 do Ministério Público do Trabalho, estão impedidos de participar todos os candidatos inclusos no grupo de risco classificados no edital, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, salvo aqueles que se encontram vacinados, ocasião em que deverão apresentar comprovante de vacinação.

A secretária Municipal de Educação, Rosa Diniz Frech de Almeida, ressaltou sobre a necessidade da abertura deste processo seletivo, lembrando quais são os critérios avaliados na disputa das vagas.

“Com o início do ano letivo e retomada das atividades, foi necessária a abertura do processo para reforçar e também renovar o quadro de profissionais da rede pública municipal de ensino. Na análise curricular e de títulos, são avaliados os seguintes itens: escolaridade; cursos de formação; e cursos de capacitação e qualificação a partir de 2016. Outras informações sobre o processo podem ser obtidas no próprio edital no site institucional (www.resende.rj.gov.br)ou na Secretaria de Educação”, reforça.