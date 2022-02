A Defesa Civil de Barra Mansa informou, nesta quarta-feira (dia 2) que o Rio Barra Mansa transbordou na altura dos bairros Nova Esperança, São Luiz e Boa Sorte. De acordo o órgão, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indicou chuvas leves e moderadas para Barra Mansa, mas o aumento do nível do rio se deu por uma possível tromba d’água registrada na cidade de Rio Claro.

Os pontos de alagamento ocorreram por volta das 16h e, às 15h30, sirenes de alerta das localidades já haviam sido acionadas para alertar os moradores sobre possíveis ocorrências devido às chuvas.

Apesar do transbordamento, que atingiu o quintal de algumas casas, principalmente na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, ninguém ficou desabrigado ou desalojado, segundo a prefeitura do município. Por volta das 17h40 o nível do Rio Barra Mansa começou a baixar.

Durante todo o período, equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal estiveram nos locais para orientar os moradores e motoristas. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também estava de prontidão para atender a comunidade, caso fosse necessário.

Qualquer situação de emergência ou auxílio pode ser comunicada e solicitada através dos telefones 199 ou (24) 3028-9370.

Foto: Divulgação PMBM