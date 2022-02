Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam, nesta terça-feira (dia 1º), um homem acusado de estupro de vulnerável. Contra ele foi cumprido mandado de prisão.

Os agentes localizaram o autor após informações do Setor de Inteligência no bairro São Conrado, em Miguel Pereira, no Sul Fluminense. Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.