O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quarta-feira (dia 2), o calendário de pagamento dos salários dos 461.706 servidores ativos, inativos e pensionistas para 2022. Os vencimentos passarão a ser quitados até o terceiro dia útil de cada mês e a primeira parcela do 13º salário será repassada em 30 de junho, como no ano passado. Excepcionalmente, os pagamentos de janeiro serão depositados ao longo da sexta-feira (dia 4), mesmo após o término do expediente bancário.

“Esse novo calendário vai dar uma maior segurança e previsibilidade aos servidores para que possam planejar com tranquilidade seu orçamento e obrigações ao longo de todo o ano. É mais uma etapa importante do compromisso que assumi de proporcionar melhores condições e garantir maior dignidade ao funcionário público fluminense”, afirmou Cláudio Castro.

A alteração no calendário de pagamento será publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial. O governador ressaltou que a antecipação do pagamento dos salários será possível graças a uma gestão responsável das finanças do estado, que permitiu adiantar 14 folhas de pagamentos consecutivas em 2021 e entregar uma Lei Orçamentária sem déficit, pela primeira vez em cinco anos, e com previsão de superávit histórico.

O novo calendário contribuirá, também, para movimentar a economia do estado. O valor líquido da folha de janeiro é de R$ 2,097 bilhões, devido à recomposição dos salários dos servidores.

Em 2021, o governo do estado antecipou os salários dos funcionários públicos por 14 vezes consecutivas, efetuando os pagamentos antes do 10º dia útil. Além disso, as duas parcelas do 13º salário foram antecipadas a todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, o que não acontecia desde 2015, e a recomposição salarial de 13,05% se tornou realidade e será paga a partir deste mês de fevereiro.

Foto: Divulgação