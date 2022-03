Morreu na noite desta terça-feira (dia 15), em Volta Redonda, o médico e ex-vereador Luiz Carlos Hallack Sarkis. Aos 66 anos e pai de três filhos, Sarkis estava internado no Hospital da Unimed, mas a causa da morte não foi informada.

Segundo divulgou a Câmara Municipal, em nota, o corpo será velado no plenário da Casa a partir de sua liberação. “É com pesar que esta Casa Legislativa comunica o falecimento do ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda. A Mesa Diretora, em nome do Poder Legislativo Municipal e seus vereadores, externa seus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do nosso querido Sarkis”, diz o comunicado assinado pelo presidente Sidney Teixeira, o Dinho. Luiz Carlos Hallack Sarkis foi vereador da cidade no período de 1983 a 1988.

Foto: Reprodução