O vereador Renan Cury (SDD), de Volta Redonda, vem denunciando nos últimos dias, na Câmara Municipal, o problema enfrentado por trabalhadores de empresas que prestam serviços à prefeitura. A situação envolve atrasos no pagamento de salários, como de merendeiras e de funcionários da limpeza da saúde de Volta Redonda. Além disso, o parlamentar também denunciou que a merenda servida nas escolas não está adequada nutricionalmente.

Desde a última semana, Renan Cury vem se pronunciando na tribuna da Câmara para cobrar soluções. Nesta terça-feira (dia 15), o parlamentar mostrou sua indignação com uma foto que recebeu da merenda das crianças da Creche Aracy di Biase, no bairro Açude. No prato das crianças só havia feijão. “A educação enfrenta graves problemas. Falta salário para as merendeiras e alimento para as crianças. Não há o que justifique isso”, criticou o vereador.

Ele recebeu denúncias dando conta que, na semana passada, havia escolas da rede pública municipal servindo de café da manhã apenas vitamina de banana. Esta semana, segundo apurado pelo vereador, as crianças estão tomando como café da manhã apenas um achocolatado ralo, muito diluído.

A firma responsável pela merenda, a Especialy, é fornecedora do município desde a gestão do ex-prefeito Samuca Silva. Renan pede que as funcionárias das escolas denunciem sobre a alimentação precária, pois provas estão sendo juntadas para uma nova licitação da merenda.

“A empresa prestadora de serviços não vem cumprindo o contrato. Tem situação idêntica da Especialy em diversas outras cidades do país. Em Volta Redonda, além de não pagar seus funcionários em dia, não fornece a alimentação adequada para as crianças. Já fui procurado por merendeira chorando porque não tinha dinheiro para a passagem”, afirmou Renan.

Segundo informações, nesta terça, após denúncias, a empresa pagou os salários, mas ainda deve vale-transporte e vale-alimentação.

Ele enfatizou que está cobrando da Secretaria Municipal de Educação uma solução urgente e uma nova licitação.

Outra empresa que anda trazendo prejuízos é a Proatividade, que pagou parte dos salários atrasados, mas não vem quitando rescisões contratuais nem depositando o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) dos funcionários.

Sobre a situação da merenda, após o contato do vereador, o prefeito Antônio Francisco Neto se manifestou. ”Hoje tivemos um reunião com a empresa que faz a merenda das crianças na rede municipal de ensino. Essa empresa entrou em 2019, com promessa de melhorar a merenda que a gente servia antes. Isso não aconteceu, pelo contrário. O serviço está com péssima qualidade, merendeiras não estão recebendo todos os seus direitos e hoje demos um ultimato para que essa situação se resolva. Nossas crianças não merecem esse serviço e terão dias melhores, pois isso vai mudar. Avisei ao dono da empresa que eles estão tratando com pessoas de bem, corretas e que diferente do passado vão cobrar dignidade para as crianças. Já pedi estudos que possam viabilizar uma nova contratação, caso a situação não mude imediatamente”, disse.