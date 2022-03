Doadores de sangue passarão a ter direito à meia-entrada em eventos culturais e esportivos mantidos por entidades públicas do Estado do Rio. É o que determina o Projeto de Lei 915/19, da deputada Alana Passos (PSL), que cria o Cadastro Estadual de Sangue, com o objetivo de incentivar a doação. A medida, aprovada em segunda discussão pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta terça-feira (dia 15), será encaminhada à sanção ou veto do governador Cláudio Castro.

O cadastro englobará em sua base de dados todas as pessoas que tiveram o sangue coletado em hemocentros e bancos de sangue dos hospitais do estado. Serão considerados doadores regulares aqueles registrados no cadastro, identificado por documento oficial expedido pela Secretaria Estadual de Saúde.

“O objetivo desse projeto de lei é proporcionar um benefício que incentive o doador de sangue a se fidelizar, ou seja, criar o hábito de doar sangue continuamente. Todos sabemos dessas dificuldades e das tímidas campanhas publicitárias que não têm atingido suas finalidades”, justificou a autora.