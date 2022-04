O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na tarde desta segunda-feira (dia 4) em Angra dos Reis, para verificar os locais mais atingidos pelo forte temporal do último sábado (dia 2). Bolsonaro chegou em um helicóptero e desembarcou no estádio municipal. As chuvas ocorridas nesse fim de semana causaram deslizamentos e deixaram, ao menos, dez mortos.

Nesse domingo (dia 3), o Governo Federal reconheceu a situação de emergência no município de Angra da Reis. A medida, publicada no Diário Oficial da União, visa acelerar as ações de resposta da esfera federal, fornecendo grande apoio à população e à Prefeitura, que já vem trabalhando bem antes de o município entrar em estado de alerta máximo.

Angra dos Reis está em situação de emergência em virtude do volume histórico de chuva. Em função dos deslizamentos constatados em várias partes da cidade, a Prefeitura suspendeu as aulas nesta segunda-feira, em todas as escolas da rede pública municipal de ensino. O objetivo é garantir a segurança de alunos e profissionais.

Foto: Reprodução