Com as taxas de ocupação de pacientes em baixa, a secretaria de Saúde de Volta Redonda decidiu desativar as alas exclusivas para tratamento da Covid-19 na rede pública. Anunciada na quinta-feira (dia 7), a medida pode ser revertida a qualquer momento, no caso de necessidade.

Segundo a SMS, os hospitais do Retiro e São João Batista atualmente não possuem pacientes internados em decorrência da Covid-19. Designados como referência no tratamento da doença no município, no auge da pandemia, a ocupação de leitos em ambos chegou a quase 90% na rede pública.

A partir dos próximos dias, os leitos que antes eram dedicados ao tratamento da doença serão redirecionados para outros setores, possibilitando a ampliação das cirurgias eletivas e para o atendimento de outras patologias. “A Prefeitura adotou como estratégia construir e abrir leitos próprios, sem alugar. Por isso, agora temos esse poder de mobilidade e podemos reverter os leitos de acordo com a necessidade”, disse a secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.