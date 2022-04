Lembrança, alívio e esperança marcaram a cerimônia de inauguração oficial da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Flávio Leal, em Piraí, na manhã de quinta-feira (dia 7). Os dez leitos da unidade que leva o nome do médico Alberto Smera estão em funcionamento e já receberam dez pacientes, desde 7 de março.

“Eu moro há 72 anos aqui e sei da angústia das pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, por isso, quero terminar agradecendo a Deus por tudo o que estamos conseguindo realizar”, disse emocionado o prefeito Tutuca (PSC). A inauguração contou com a presença de secretários municipais, do deputado estadual Gustavo Tutuca (PP), os deputados federais Luiz Antônio Corrêa e Christino Áureo, ambos do PP; dos prefeitos de Rio Claro, Zé Osmar, de Pinheiral, Ednardo Barbosa, e de Quatis, Aluísio D’Elias, os três do PSC.

A secretária de Saúde de Piraí, Giane Gióia, em seu discurso falou do desafio apresentado ainda no início da atual gestão de construir uma UTI no município. Representando o governador Cláudio Castro (PL), que devido a outros compromissos não compareceu à inauguração, o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, anunciou que R$ 5 milhões serão depositados na próxima semana em recursos para a cidade voltados para investimentos na área.

Nascido no HFL, assim como seu pai [o prefeito Tutuca], seus irmãos e filha, o deputado Gustavo Tutuca destacou o momento de união no município, entre Executivo e Legislativo. A UTI do Hospital Flávio Leal leva o nome do médico Alberto Smera, responsável, inclusive, pelo nascimento da filha do parlamentar.

“A Saúde de Piraí sempre teve grande destaque no estado e fazer mais pela nossa saúde, que foi e está sendo o grande desafio da secretária Giane”, disse. “No meu mandato na Alerj tive a oportunidade de entregar R$ 40 milhões para o Hospital Regional, e agora estou podendo ajudar muito mais o meu município”, completou Gustavo Tutuca.

O prefeito Tutuca agradeceu à Câmara de Vereadores que aprovou todos os projetos enviados a Casa. “Iremos receber mais um investimento de R$ 2,9 milhões para tratar do esgoto nas residências rurais, serão mais de 500 famílias beneficiadas”, lembrou, citando ainda que por meio do projeto ‘Limpa Rio’, do governo do estado, será realizada a dragagem do Rio Caximbau, no distrito de Arrozal.

Todo o secretariado municipal esteve presente e o Legislativo de Piraí marcou presença com os vereadores João Máximo (PDT), Prico (PSC), Russo (Avante), Júnior Dentista (PSB), Batata (DEM), Mário Hermínio (PSB), Xandeco (Republicano), Didi (Patriota), Vicente (MDB) e Sena (PDT).

