Chegou a hora! O Volta Redonda estreia na Série C do Campeonato Brasileiro diante do Figueirense-SC neste sábado (dia 9), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Foram três semanas de intertemporada até a estreia na competição e o comandante do Voltaço Rogério Corrêa avalia como positiva a preparação tricolor.

“Foram quase três semanas de preparação muito boas. Os atletas estão comprometidos e corresponderam muito bem, tanto na parte física como na tática, entenderam bem a metodologia de trabalho, e a expectativa é que possamos fazer uma grande estreia na Série C diante dos nossos torcedores”, destacou.

Para a Série C, o Volta Redonda se reforçou com as chegadas do goleiro Dida, do lateral-direito Wellington Silva, do zagueiro Thomas Kayck, do volante Danrley e dos atacantes Rafhael Lucas e Wendson. Todos estão regularizados e à disposição do técnico Rogério Corrêa.

“Assistimos alguns vídeos do Figueirense, analisamos bastante o adversário, que tem um time muito qualificado e com um poder ofensivo muito forte. Então, temos que tomar cuidado, porém, eles também deixam algumas brechas que teremos que ocupar. Vai ser um jogo de detalhes, muito bom para quem for assistir e espero que possamos fazer um grande jogo e sair com a vitória”, analisou Rogério Corrêa.

Promoção de ingressos

Todo torcedor do Volta Redonda que for ao jogo do Figueirense-SC neste sábado (dia 9), às 19h, pagará apenas R$ 10, preço da meia-entrada.

A promoção será estendida para as próximas duas partidas que o Voltaço fará em casa em Abril. Para isso, será preciso apresentar o ingresso de qualquer um dos jogos realizados no mês para pagar meia-entrada.

Os ingressos estão sen vendidos no Supermercado Empório, no bairro Retiro, e nas Drogarias Povão, nas unidades Vila, Amaral Peixoto e Retiro. No dia do jogo, a partir das 16h, as bilheterias do Raulino iniciarão as vendas de ingressos e trocas das gratuidades.

Campeonato Carioca sub-20

Pelo Campeonato Carioca sub-20, o Volta Redonda foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo, em partida disputada na manhã desta sexta-feira, dia 8, no estádio Raulino de Oliveira. Mateusão e Victor Hugo marcaram os gols do jogo.

Na próxima rodada, os Garotos de Aço visitam a Portuguesa-RJ, sábado (dia 16), às 15h, no estádio Luso Brasileiro.