Um policial militar morreu e outro ficou ferido em um grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (dia 27) em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. O fato aconteceu no trecho urbano da Av. Governador Roberto Silveira, na altura do bairro Jardim Ouro Preto, e foi gravado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver a viatura colidindo com outro veículo que seguia na pista contrária.

Com o impacto da batida, a viatura tombou e teve o teto totalmente destruído. O policial que estava ao volante não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O carona foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Raul Sertã. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Um ciclista também foi atingido.

De acordo com o 11º Batalhão da Polícia Militar, onde estão lotados os policiais envolvidos, a dinâmica dos fatos está sendo apurada.

Imagens: Reprodução / Redes Sociais