Sexta-feira, 13

O prefeito Neto afirmou que pretende quitar parte da dívida do município com funcionários exonerados em 1º de janeiro do ano passado. A data anunciada para o depósito do saldo devedor é 13 de maio. Segundo o chefe do Palácio 17 de Julho, os atendidos seriam os demitidos com os menores salários. Aos supersticiosos, dia 13 deste mês cai numa sexta-feira.

Salário

Importante lembrar que o pagamento de dezembro de 2020 dos servidores da PMVR deveria ter sido realizado até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, já dentro do período da gestão do prefeito Neto.

Coletores

A Avenida 17 de Julho, no bairro Aterrado, tem um hotel recém-inaugurado, mas a administração municipal segue incapaz de instalar coletores de lixo nas proximidades do novo empreendimento, que gera emprego e impostos aos cofres públicos. Sem local apropriado para depositar resíduos domiciliares, moradores se veem obrigados a deixar lixo, que acumula na calçada do estacionamento do banco Santander. Coisa simples, falta boa-vontade.

Escuro I

A Prefeitura anunciou que começaria o Plano de Mobilidade Urbana pela troca de lâmpadas de sódio (amarelas) por modelos de LED (mais econômicas). Pois bem, a Rua José Fulgêncio de Carvalho Neto, localizada a poucos metros da sede do governo, segue às escuras.

Escuro II

Alô departamento de Iluminação Pública, até mesmo o poste em frente à Justiça Federal está com lâmpada queimada. O problema acontece do outro lado da rua, perto do sinal.

Pré I

O diretório do PSB de Volta Redonda apresentou como pré-candidatos a deputado federal os nomes do ex-prefeito de Pinheiral José de Arimathéa, do suplente de vereador Raone Ferreira e Nelson de Carvalho (ex-motorista carreteiro). Os nomes foram divulgados na quarta-feira (dia 4).

Pré II

O presidente do diretório municipal do PSB, Valnei Saturno, afirmou que, agora, a lista de pré-candidatos será enviada para apreciação da executiva estadual do partido.

Olhos I

O município de Porto Real pode implantar um Hospital dos Olhos. A proposta foi debatida em reunião na segunda-feira (dia 2) do prefeito Alexandre Serfiotis (PSD), com o governador Cláudio Castro (PP) e o deputado estadual Rosenverg Reis (MDB).

Olhos II

O Hospital dos Olhos pretende atender a demanda para atendimentos especializados, tornando mais rápido e eficaz o tratamento direto a população. A estrutura será composta por espaços equipados para cirurgias oftalmológicas de baixa, média e alta complexidades, podendo atender pacientes de todas as idades e ser referência na região.

Centenário I

A Diocese de Barra do Piraí- Volta Redonda realizará dos dias 11 a 16 de junho o III Congresso Eucarístico Diocesano. O evento teve como motivação o ano do Centenário da Diocese. A Santa Missa de abertura ocorrerá no dia 11, às 15h, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto. O evento contará com programações a níveis diocesano, municipais e paroquiais.

Centenário II

O encerramento será marcado por uma grande festa na Ilha São João, em Volta Redonda, a partir das 14h, com apresentação do Padre Antônio Maria, stands e a Celebração Eucarística às 17h, presidida pelo Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique e a 1a Eucaristia de mais de 300 crianças de toda a Diocese.

Formação I

O UniFOA está com inscrições abertas para três cursos de formação executiva até a próxima semana. São eles: Gestão Comercial: Estratégia de vendas e atendimento ao cliente (até dia 10); Planejamento e Gestão de Mídias Digitais (até 11); e Gestão e Liderança em Ambientes Competitivos (até 11). Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição: https://sites.unifoa.edu.br/formacao-executiva/ até as datas limites citadas acima, onde também podem obter mais detalhes. Essa modalidade é ideal para quem busca qualificação profissional com a mesma qualidade de uma pós-graduação, mas no tempo de um curso rápido.

Formação II

As aulas acontecerão de forma on-line, ao vivo, e foram estruturadas para quem deseja se atualizar com praticidade e quer aplicar os conhecimentos rapidamente após a conclusão. Todos os cursos têm carga horária de 120 horas e o investimento é de 8x de R$ 115,00 no cartão de créditos (sem juros), com desconto de 30% para alunos e egressos do UniFOA e para associados à CDL-VR. O desconto é lançado no ato do pagamento, por cartão ou à vista no boleto, mediante a inclusão de vouchers.

Psol

Na noite de quarta-feira (dia 4), a ex-candidata a prefeitura de Volta Redonda na eleição de 2020 Juliana Carvalho apresentou sua pré-candidatura a deputada estadual pelo Psol. Ao lado dela, Alexandre Fonseca vai pleitear uma vaga como deputado federal pelo mesmo partido. À militância presente, ambos afirmam sobre a importância da sigla ter candidatura local como forma de dar continuidade às lutas sociais cotidianas feitas na rua além de ajudar na promoção do debate de diversas pautas que são cruciais na vida do trabalhador, como transporte público, saúde, educação e a construção de uma sociedade mais igualitária.

Almoço I

O ex-governador Luiz Fernando Pezão foi homenageado em almoço na quarta-feira (dia 4) promovido pelo presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio Nascimento Brito, o Josa. A confraternização aconteceu na sede da bicentenária entidade e teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano, do advogado Daniel Homem de Carvalho e do 1° vice-presidente, Hélio de Paulo Ferraz.

Almoço II

Pezão foi convidado por Josa para contribuir com a agenda da ACRJ de pleitos para o desenvolvimento do Rio que a Associação vem elaborando, através das suas Câmaras Setoriais, que mobilizam entidades co-irmãs, como Fecomércio e Firjan.

Diabetes

O programa de Atenção ao Diabético do Departamento de Assistência Farmacêutica, da secretaria de Saúde de Volta Redonda, promove Roda de Conversa Especial nesta sexta-feira (dia 6). O encontro com pacientes usuários de insulina e tiras para verificação da glicemia será às 9h, na Farmácia Municipal, no Aterrado, para comemorar os quatro anos de implantação do projeto. Atualmente, 2.475 usuários são atendidos mensalmente com tiras para verificação da glicemia por meio capilar, como ferramenta no controle da diabetes.

MayFest

Neste fim de semana, de sexta a domingo (dias 6, 7 e 8), o Grupo Aceplan estará no Festival Gastronômico MayFest, promovido na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta. Corretores estarão tirando dúvidas e fazendo simulação dos imóveis da construtora.

Isenção I

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em primeira discussão, na quarta-feira (dia 4), o Projeto de Lei 5770/2022, que propõe isenção da taxa de incêndio para as moradias beneficiadas pelo aluguel social nos municípios fluminenses que decretaram estado de calamidade por causa das fortes chuvas que caíram no início de 2022. A proposta apresentada pelo líder do PTB, deputado Marcus Vinícius, recebeu quatro emendas, e terá de ser analisada novamente por comissões.

Isenção II

De acordo com o PL, as moradias e os beneficiários deverão estar regularmente registrados nos órgãos competentes do Estado, bem como no programa de aluguel social. A moradia será contemplada pela isenção do tributo no período que for beneficiada pelo programa de aluguel social, devendo ser restabelecida a cobrança do tributo após o fim do referido benefício.

Moção I

A Câmara Federal concedeu, por unanimidade, Moção de Aplausos e Louvor a todos os profissionais e voluntários da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. A iniciativa é do deputado delegado Antônio Furtado e o documento foi assinado pelo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Denis Bezerra.

Moção II

Além da concessão, Furtado tem trabalhado em parceria com a AAP-VR, tendo, recentemente, conseguido emendas parlamentares para o trabalho da entidade, como a que trouxe melhorias à Instituição de Longa Permanência João Miguel da Silva (antigo Asilo Dom Bosco), possibilitando o Curso de Inclusão Digital para pessoas com 60 anos ou mais.