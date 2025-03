Ferrinhos: Saae-VR se reúne com moradores do São Lucas; Contratação de dentistas por RPA em VR; Selo ODS Educação 2024 para o IFRJ

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC (foto), recebeu na terça-feira (dia 25) uma comissão de moradores do bairro São Lucas para discutir a constante falta d’água na região. Devido à localização elevada de muitas ruas, a pressão da água era insuficiente para o abastecimento adequado. Segundo PC, um ajuste recente melhorou a situação, e o Saae agora finaliza um projeto para instalar uma casa de bombas no “pé do morro” e construir uma rede própria, visando solucionar o problema de forma definitiva.

Boa notícia I

PC também revelou que o município está em fase avançada para a aquisição de um gerador que resolverá as quedas de energia na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belmonte, causadas por falhas da concessionária de energia. O equipamento, que exige um investimento significativo, deve custar cerca de R$ 10 milhões.

Boa notícia II

Outra novidade trazida pelo chefe do Saae é que o projeto e o financiamento para a construção de uma nova ETA estão em estágio avançado. A licitação será realizada pelo governo do estado nos próximos meses, com um investimento estimado em R$ 90 milhões.

Dor de cabeça

A contratação de 15 dentistas via Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) pela Prefeitura de Volta Redonda tem gerado dor de cabeça para o Executivo. O Ministério Público solicitou informações sobre o caso, questionando, entre outros pontos, por que os profissionais contratados recebem quase o dobro dos concursados.

Selo I

O campus Volta Redonda do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) foi certificado com o Selo ODS Educação 2024. A iniciativa integra a estratégia de implementação da Agenda 2030 da ONU no Brasil, reconhecendo boas práticas educacionais voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O IFRJ-VR conquistou a certificação ao lado de universidades renomadas, como UFRJ, UNIFESP e UFF, reafirmando seu compromisso com uma educação transformadora e sustentável.

Selo II

A técnica em Automação Industrial e Metrologia Beatriz Bustamante foi responsável pela inscrição e documentação do IFRJ para a certificação do Selo ODS Educação, além de submeter seu próprio projeto à avaliação. A pós-graduanda em Automação Industrial Tayline do Amaral também participou com um projeto, ambos sob a orientação do professor-doutor Leonardo Vidal. A cerimônia de certificação ocorreu no último dia 20, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, destacando iniciativas educacionais que promovem inclusão e qualidade no ensino.

Saúde I

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Márcia Cury, ainda avalia se permanecerá integralmente à frente da pasta. Acumulando a função com a direção do Hospital do Retiro, ela pretende definir prioridades e concluir projetos antes de tomar uma decisão definitiva em conversa com o prefeito Neto (PP).

Saúde II

O tratamento oncológico, incluindo radioterapia e quimioterapia, é um dos desafios da administração municipal. Independentemente dos repasses estaduais e federais, o prefeito Neto já decidiu que os serviços não serão interrompidos, e o município arcará com os custos na medida do possível.

Saneamento

A Líder Engenharia e Gestão de Cidades será responsável pela preparação, revisão e aprovação dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Volta Redonda. O contrato, no valor de R$ 113,6 mil, foi homologado em 20 de março.

Gás I

A Naturgy, distribuidora de gás natural do estado do Rio de Janeiro, anunciou um investimento de R$ 672,3 milhões para os próximos dois anos. Os recursos serão destinados à construção de novos gasodutos e infraestruturas, ampliando o atendimento à crescente demanda por gás natural canalizado no interior do estado. Os projetos beneficiarão 18 municípios, incluindo Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Piraí, Porto Real e Volta Redonda, além de outras localidades em cinco regiões do estado.

Gás II

Entre as iniciativas contempladas, destaca-se a ampliação dos Corredores Sustentáveis, que visam expandir o uso do GNV em veículos pesados como alternativa ao diesel. A estratégia inclui a instalação de novos postos em rodovias que interligam estados do Sudeste, fortalecendo a infraestrutura já existente. Atualmente, 11 postos já operam na Via Dutra e na Rodovia Washington Luís.

Proeis

Policiais do Programa de Integração na Segurança (Proeis) de Volta Redonda estão reclamando da falta de pagamento, que já passa de dois meses, por parte da Prefeitura. Segundo informações, a pendência não seria de responsabilidade nem do município nem da Polícia Militar, mas sim do Bradesco, que estaria enfrentando dificuldades na abertura das contas para o repasse dos valores.

Painéis

A empresa Inove Festas foi contratada pela prefeitura de Volta Redonda para a instalação de cinco painéis eletrônicos de LED, com um valor total de R$ 950 mil. O acordo foi firmado no último dia 13 e, conforme a exigência, os novos equipamentos deverão permitir a transmissão de informações em tempo real, incluindo vídeo, imagens, streaming e acesso a sites.

Administração I

O advogado Alex Martins, que foi coordenador administrativo da UPA Santo Agostinho por um período, tem um novo desafio profissional. Na terça-feira (dia 25), ele assumiu a administração da Santa Casa de Barra do Piraí, a convite da prefeita Katia Miki (SD).

Administração II

Com a recente nomeação de Alex Martins para o governo de Barra do Piraí, o prefeito de Volta Redonda, Neto, agora se vê diante da necessidade de encontrar um novo gestor para o Cais Conforto, quando a unidade for finalmente reaberta ao público. Vale lembrar que o advogado havia sido previamente anunciado para o cargo nas recentes acomodações políticas promovidas pelo chefe do Palácio 17 de Julho.