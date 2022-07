O deputado estadual Gustavo Tutuca irá percorrer no mês de julho algumas cidades do Sul Fluminense, do Médio Paraíba, Costa Verde e da Região dos Lagos, além da capital, para o lançamento da sua pré-candidatura ao mesmo cargo que ocupa atualmente. Volta Redonda e Barra Mansa (dia 12), Pinheiral (dia 13), Paraty (dia 14) e Piraí (dia 16) são os compromissos desta semana.

Natural de Piraí e deputado estadual por três mandatos consecutivos, desde 2010, Gustavo Tutuca é grande atuante nas causas do interior do estado. Em 2017, destinou uma emenda parlamentar de R$ 42 milhões para o Hospital Regional Doutora Zilda Arns, em Volta Redonda, que permitiu a sua abertura no ano seguinte. Pouco tempo depois, durante a pandemia de Covid-19, o hospital se tornou referência no combate à doença para toda a população do Médio Paraíba. Em junho de 2022, a unidade ganhou um novo Centro Cirúrgico, com capacidade para 200 procedimentos por mês, além de 8 leitos de enfermaria para pré e pós-operatório e quatro consultórios que vão atender a demanda do novo setor.

Ainda na área da saúde, o município de Pinheiral recebeu no final de junho, um investimento de R$ 6,3 milhões, do governo do Estado, para reforma, ampliação e aquisição de mobiliário para o Hospital Geral Aurélio Gonçalves Barbosa.

“Gustavo Tutuca é um grande parceiro de Pinheiral, muitos dos investimentos promovidos em nossa cidade são indicações ou provenientes de recursos de emendas parlamentares do Gustavo, que esteve com a gente nos tempos bons e ruins. Ele é um deputado que conhece bem as demandas do interior do estado, o que nos dá representatividade na Alerj”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

Enquanto Secretário de Estado de Turismo em 2020 e 2021, esteve à frente de inúmeros projetos para a promoção e o desenvolvimento do setor. O programa “O Rio Continua Lindo! E Perto!”, rodou oito cidades brasileiras maiores emissoras de turistas para o estado, promovendo a capital e o interior. O projeto Verão #tônoRio levou um container itinerante às cidades litorâneas, com informações turísticas das 12 regiões do RJ, além da cultura e diversidade local, incluindo Paraty.

“O deputado Gustavo Tutuca provou ser um grande amigo de Paraty e agora vamos fortalecer essa parceria que é fundamental para a nossa cidade”, falou Luciano Vidal, prefeito de Paraty.

Confira a agenda de pré-candidatura de Gustavo Tutuca

12 de julho (terça-feira) – 18h – Volta Redonda / Barra Mansa

Clube Umuarama- Rua Quarenta e três, Vila Cecília

13 de julho (quarta-feira) – 18h30 – Pinheiral

Salão de Festas Stilo Eventos – Rua Dr. José Farah, 49, Centro

14 de julho (quinta-feira) – 18h – Costa Verde (Paraty)

Paraty Secret Club – Portão de ferro, 3 – Av. Roberto Silveira, 150, Parque Imperial

16 de julho (sábado) – 9h – Piraí

Endereço: Rua Omar Ferreira Nunes, 185 (Sitio do Mário Hermínio)

20 de julho (quarta-feira) – 18h – Rio de Janeiro

Clube Ginástico Português – Av. Djalma Ribeiro S/N – Condomínio Village Marapendi – Barra da Tijuca

22 de julho (sexta-feira) – Vale do Café (Barra do Piraí) – local e horário a definir

23 de julho (sábado) – Agulhas Negras (Quatis) – local e horário a definir

27 de julho (quarta-feira) – 19h30 – Região dos Lagos (Iguaba Grande)

Cruz Vermelha de Iguaba Grande – Rua Paulino Pinto Pinheiro, nº 133 – Centro