Prestes a completar 15 anos de idade, a cantora Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids, pretende presentear os fãs no mês de seu aniversário. O evento está marcado para as 16 horas do dia 7 de agosto e acontecerá no Black Jack Pub, no bairro Aterrado.

De acordo com a mãe de Karen, Manoella Virotte, o intuito é prestar uma homenagem em agradecimento ao público por todo o apoio, carinho e força. “A ideia é fazer um evento exclusivo para os fãs. Muitos seguidores da Karen estão sempre em contato, seja no apoio de um lançamento musical ou no compartilhamento de vídeos. É um agradecimento a todo o carinho durante esses anos onde não se podia fazer show com segurança em razão da pandemia”, explica Manoella.

Destaque na edição 2020 do programa global, Karen promete trazer no repertório músicas de sua autoria, como ‘Preta’, além de clássicos da MPB e hits de Gloria Groove, Ludmilla e da cantora Iza, de quem se declara fã. A banda, comandada pelo maestro Jean Barros, e os bailarinos devem abrilhantar ainda mais a tarde e a apresentação de Karen.

Em ascensão profissional, em plena juventude, a cantora natural de Volta Redonda vem conciliando a música com inúmeras atividades, como curso de idiomas, sessões com fonoaudiólogo, aulas de canto e instrumentos musicais, além de ensaios com o corpo de ballet e a banda. Ufa! Tudo isso, é claro, sem deixar de lado os estudos e momentos de lazer com a família e os amigos.

“Nós, pais da Karen, fazemos questão que ela tenha esses momentos de diversão com as amigas, que prestigie os aniversários dos colegas, que esteja sempre por perto. Até porque ela é jovem e precisa desse tempo para suportar toda a carga de seriedade e disciplina que a carreira requer”, comenta Fernando da Silva, pai da cantora.

E mesmo com todo o talento, um vozeirão impecável e muito carisma, o frio na barriga ainda é comum por ali. “Sempre que vou fazer um show ou uma apresentação minha ansiedade fica a mil. E dessa vez não será diferente. Sou muito concentrada e sempre focada em dar o melhor de mim para o público, mas o coração insiste em bater mais forte nessas ocasiões tão especiais”, brinca a artista, informando que haverá um momento para autógrafos após a apresentação.

Na mesma tarde, o cantor Pedro Pires, também de Volta Redonda e ex-participante do The Voice Kids, se apresenta na casa com um pocket show.



Representatividadee diversidade

Foi aos 12 anos de idade, em 2020, que Karen Silva participou do programa The Voice Kids, da Rede Globo. Com a música ‘Ginga’, sucesso da cantora Iza, a voz promissora agradou o técnico Carlinhos Brown, que integrou a jovem cantora à sua equipe. Ela chegou à semifinal do reality e saiu vitoriosa por ter sido escolhida em meio a milhares de inscrições de crianças e adolescentes que enxergam na música uma oportunidade de carreira.

Moradora da Cidade do Aço, hoje Karen está focada na consolidação desse sonho. Compositora e cantora, acumula mais de 16 mil seguidores só no Instagram e já tem diversos fã-clubes, incluindo um criado em Angola.

Dona de uma personalidade forte e marcante, Karen Silva tem um posicionamento enfático na bandeira pelo empoderamento das mulheres negras. Sonha, além da música, ser instrumento de luta pelo fim do preconceito. E aborda, em seu mais recente single, ‘Preta’, sobre o orgulho, a diversidade e a valorização estética dos cabelos e da beleza negra. A composição é uma parceria com o cantor Gaboardi. Só no YouTube, o clipe já conta com quase 20 mil visualizações e dezenas de comentários positivos sobre a letra.

Foto: divulgação