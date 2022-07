Aproximadamente 250 taxistas de Volta Redonda devem se beneficiar do “Bem-Taxista”, programa social de assistência aos trabalhadores do transporte interestadual e urbano criado pelo governo federal. Criada para compensar os efeitos do aumento no preço dos combustíveis, a contribuição será paga a partir do mês que vem. Somente os permissionários terão direito ao benefício, os motoristas auxiliares não estão incluídos.

As últimas providências para os taxistas que se encaixam nos pré-requisitos terem acesso ao auxílio emergencial estão sendo tomadas pela secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. A pasta prepara a documentação a ser enviada ao Ministério do Trabalho e Previdência.

Uma equipe da STMU, incluindo a subsecretária Sônia Sachetto, participou de reunião na terça-feira (dia 26), articulada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para tirar dúvidas com representantes do governo federal. Serão beneficiados os motoristas de táxi com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e alvará para prestação do serviço cadastrado na Prefeitura em vigor no dia 31 de maio de 2022.

“O pagamento deve ser feito entre agosto e dezembro deste ano em seis parcelas de até R$ 1 mil cada. O valor da parcela pode variar de acordo com o número de taxistas cadastrados por cada município”, informou Sônia, que vem respondendo pela pasta devido ao afastamento para tratamento de saúde do secretário Paulo Barenco.