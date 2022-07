O vereador Walmir Vitor (PT) apresentou requerimento na Câmara de Volta Redonda pedindo informações à Prefeitura sobre uma van do projeto Consultório na Rua, da secretaria municipal de Saúde. Segundo o parlamentar, o veículo, que deveria ser utilizado nos atendimentos na atenção à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, está recolhido no pátio da oficina da PMVR desde novembro do ano passado.

Três são os questionamentos ao governo municipal apresentados por Walmir: qual razão do não conserto do equipamento? Quais os passos dados para a realização do conserto? E qual a data prevista para o retorno do mesmo às ruas?.

“É necessário fazer o controle, pois existem denúncias que, até o presente momento, ainda não foi disponibilizado o conserto para o funcionamento do equipamento, para que se viabilize um trabalho com agilidade e qualidade onde a equipe técnica necessita atender as pessoas em situação de rua”, justifica Walmir, no documento protocolado no último dia 18. A partir da aprovação em plenário, a administração municipal tem até 15 dias úteis para responder ao vereador.

O Consultório na Rua, criado pela Portaria nº 122 do Ministério da Saúde, de 25 de dezembro de 2011, foi credenciado e passou a atuar com equipe multidisciplinar em Volta Redonda em 2017. No município, por mês, o projeto realiza cerca de 200 atendimentos, que incluem procedimentos simples, como curativos, até assistência hospitalar, além de imunizações, realizações de exames, tratamento odontológico e consultas com médicos especialistas.