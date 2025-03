GACEMSS comemora 80 anos com show em homenagem a Elis Regina

O Teatro GACEMSS, em Volta Redonda, será palco de uma noite especial no dia 5 de abril, às 20h, com o espetáculo “Elis – Saudades do Brasil” , interpretado pela cantora e compositora Fernanda Santanna. A apresentação faz parte das comemorações de 80 anos do grêmio artístico, que há décadas promove cultura e arte na Cidade do Aço.

Fernanda Santanna, reconhecida pela crítica como uma das grandes vozes da nova geração da MPB, promete emocionar o público ao reviver sucessos de Elis, considerada uma das maiores intérpretes da música brasileira. A apresentação destaca a importância e o legado da cantora, que, mesmo mais de quatro décadas após sua morte, continua sendo uma referência artística e cultural no país.

O evento, que promete ser imperdível para os amantes da boa música, reforça o compromisso do GACEMSS em valorizar a cultura e preservar a memória de grandes ícones brasileiros. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

Serviço:

Show “Elis – Saudades do Brasil – Por Fernanda Santanna”

Em comemoração aos 80 anos do Gacemss

Dia: 5 de abril (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro GACEMSS 1