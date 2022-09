O primeiro fim de semana de setembro foi agitado para o candidato a deputado federal Baltazar. Em campanha pela região Sul Fluminense, caminhou por Barra do Piraí, esteve presente em jogos de futebol e participou da adesivação de carros de apoiadores a sua eleição que estiveram no comitê, em Volta Redonda.

“Estamos a menos de trinta dias das eleições. Temos muitos compromissos e pedidos de visitas e caminhadas. Tenho tentado atender a todos os convites. É muito gratificante receber todo esse apoio em Volta Redonda e nas outras cidades da região. Em Barra do Piraí, por exemplo, me sinto em casa. Fui criado lá. Toda vez que chego é uma festa porque reencontro muitos amigos, pessoas queridas e gente que apoia o nosso trabalho”, contou Baltazar.

Ter experiência, ser da região e saber como fazer para trazer desenvolvimento são características apontadas por quem o encontra nas ruas e apoia o trabalho desenvolvido.

“Conheço o Baltazar, conheço a família dele. Sei da sua integridade e por isso é o melhor candidato para ser o nosso deputado federal e nos representar em Brasília. Precisamos de pessoas que saibam o que fazer pela nossa região. Baltazar já mostrou que faz. Tem experiência e vai lutar pela gente”, falou Cláudia Souza Gastão, moradora do Ponte de Andrade, em Barra do Piraí.

Ainda nos compromissos das agendas, Baltazar esteve no campo do bairro Siderlândia, em Volta Redonda, para acompanhar a partida de futebol dos amigos. E, em seguida, foi para o comitê de campanha, na Avenida sete de setembro, 378, no Aterrado, participar do Adesivaço promovido por apoiadores.

“Gosto muito dessa movimentação toda. Chegar no comitê e ver tantas pessoas adesivando os carros e querendo fazer parte da nossa campanha é gratificante. Também ajudei a colocar alguns adesivos. E para quem quiser apoiar e divulgar nossa campanha, pode passar no nosso comitê e adesivar o carro também”, convidou o candidato.

O domingo será encerrado com participação no culto na igreja Batista Memorial, em Volta Redonda. Baltazar, que é membro da igreja Metodista do Retiro, já separa horário na agenda de campanha para estar todo domingo na igreja.

Foto: Divulgação