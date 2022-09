O Volta Redonda foi derrotado por 2 a 1 pelo Mirassol-SP na noite deste domingo (dia 4), no Raulino de Oliveira, pela 3° rodada da segunda fase da Série C. Caio Vitor marcou o gol do Voltaço. Vinícius Mingotti e Matheus Oliveira anotaram para os visitantes.

Com o resultado, o Voltaço se mantém na terceira colocação do grupo B, a três pontos do G2.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (dia 11), às 19h, no estádio José Maria de Campos, em Mirassol, pela 4° rodada da segunda fase.

Antes, o Esquadrão de Aço terá o jogo de volta das oitavas de final da Copa Rio diante do Maricá, quarta-feira, dia 7, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

O Volta Redonda iniciou a partida pressionando e quase abriu o placar com Pedrinho. Porém, foram os visitantes, em um contra-ataque, que balançaram as redes com Vinícius Mingotti, aos oito minutos.

Atrás no placar, o Esquadrão de Aço passou a pressionar, ocupando o campo de ataque e assustou com Lelê e Igor Bolt. Entretanto, em mais um contra-ataque, os visitantes ampliaram com Matheus Oliveira, aos 32 minutos.

Empurrado pela torcida, que, mesmo com o 2 a 0 contra seguiu apoiando, o Volta Redonda retornou do vestiário pressionando em busca do primeiro gol, que saiu com Caio Vitor, aos dez minutos da segunda etapa.

A partir daí, a partida foi um ataque contra defesa, com o Voltaço se mandando em busca do empate, que quase veio com Lelê, de cabeça, após cruzamento de Matheus Alessandro, e em um chute da entrada da área de Pedrinho. Entretanto, apesar da pressão, o empate tricolor não veio. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 1×2 Mirassol-SP.

Foto: Divulgação VRFC