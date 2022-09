Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na tarde de terça-feira (dia 27), um indivíduo com medicamentos contrabandeados na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato ocorreu no posto PRF de Caiçara, por volta do meio-dia.

Na ocasião, os policiais abordaram um veículo com placas de Guararema (SP), tendo cinco ocupantes. O condutor de 42 anos informou que estaria sendo deslocando de São Paulo para o Rio de Janeiro e, para ajudar nos custos da viagem, através do aplicativo Blablacar, deu carona para os outros quatro passageiros. Ele disse ainda que também estaria transportando mercadoria para ser entregue na capital fluminense.

Ao ser averiguada a mercadoria os policiais constataram tratar-se de seis caixas de papelão contendo 357 frascos de um medicamento, sendo que o condutor apresentou uma nota fiscal constando apenas 70 frascos com valor total de R$ 15.050, com origem em Nova Iguaçu/RJ e destino Niterói/RJ, estando, também, fora do trajeto. Foi verificado que o valor dos medicamentos transportados seria de quase R$ 50 mil.

Diante das inconsistências constatadas, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda onde o indivíduo foi detido por contrabando e a mercadoria apreendida.

