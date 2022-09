Para comemorar o aniversário de 165 anos de elevação de vila à cidade, Vassouras irá promover quatro dias de festa, no Parque do Eco-Turístico do Trabalhador, entre os dias 28 de setembro a 01 de outubro.

As atrações principais são Zé Ramalho, Bruno e Marrone, Sorriso Maroto e César Menotti e Fabiano.

A Prefeitura de Vassouras destacou que, além dos shows principais, que trazem grandes nomes do cenário musical nacional, a programação deste ano também valoriza os talentos regionais, que se apresentam no palco 2.

As tradicionais barraquinhas com lanches e drinks diversos completam o cenário da exposição que promete reunir um grande público, especialmente no dia 29 de setembro, data do aniversário de Vassouras. A exposição também contará com food trucks e brinquedos infláveis para as crianças.

A Expo Vassouras 2022 acontece no Parque Ecoturístico do Trabalhador, com abertura dos portões às 20h. A entrada é gratuita.

Menores de idade

Menores até 16 anos devem estar acompanhados de um responsável legal e com o termo de autorização preenchido pelo responsável, além de documento de identificação.

A partir dos 16 anos, o menor deverá estar com o termo de autorização preenchido pelo responsável, além de documento de identificação.

Confira a programação completa dos shows da Expo Vassouras 2022:

28/09

Palco principal:

Bruno e Marrone

Palco 2:

Éder e Leandro | Luka Santiago |Grupo Efikácia

29 Set

Palco principal:

Sorriso Maroto

Palco 2:

Bruninho Nascimento | Patrick Lourenço | Grupo #TMJ

30 setembro

Palco principal:

Zé Ramalho

Palco 2:

Banda Alecrim | Tacasamba | Banda PMPO | Wall

01 outubro

Palco Principal:

César Menotti e Fabiano

Palco 2:

Noelle e Júnior | Adilson Silva |Caçarola

Foto: reprodução da internet