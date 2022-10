A equipe de robótica do Colégio Municipal Jahyra Fonseca Drable, localizado no distrito de Amparo, em Barra Mansa, participou da Mostra Nacional de Robótica. Realizada no final de semana, na cidade paulista de São Bernardo do Campo, os estudantes Nicolas Cândido, Ana Claudia Matias, João Gabriel de Souza , Yago Daniel e Isabel Duque, do 7° Ano, apresentaram trabalho com o tema: ‘Modelagem e Impressão 3D no Ensino Fundamental’.

A professora de TecnoMaker da unidade de ensino, Michelle Rezende, também representou o município na mostra. Segundo ela, o evento serviu para que os alunos conhecessem ainda mais o mundo da robótica, observando outros projetos e adquirindo mais experiência.

“Durante a tarde mostramos ao público nossos projetos com impressora 3D, placas para serviço público, formas geométricas e jogo da velha. Fomos o único stand durante a mostra que apresentou a impressora em três dimensões. É muito importante falarmos sobre nossas conquistas e ampliarmos o conhecimento através de experiências como esta, onde todos os estados do país estiveram representados”, destacou a professora.

O diretor do Colégio Jahyra Fonseca Drable, Douglas de Toledo, também falou sobre o tema abordado na Mostra de Robótica. “Jogos cognitivos, blocos e formas geométricas ficaram, em média, 30% mais baratos em comparação com o produto comprado no mercado. Essa proposta que levamos para São Paulo revela uma intervenção no cotidiano da escola através de materiais didáticos e jogos pedagógicos produzidos pelos alunos. Isso gera economia com a impressão e o ganho de capital intelectual e de aprendizagem aos estudantes envolvidos no processo de modelagem e impressão”.

A assessora pedagógica de TecnoMaker, Marilia Avila, ressaltou o papel da Secretária Municipal de Educação na evolução dos alunos em robótica. “A Secretaria apoia e incentiva todas as participações que promovem a amplificação do conhecimento e oportuniza a inserção dos alunos no mundo digital. Buscamos sempre a evolução dos alunos para, assim, atingir os nossos objetivos”, concluiu Marilia.

FOTOS: Divulgação / PMBM