Na última semana, entre os dias 19 e 23 de outubro, o Clube dos Funcionários sediou o Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol Sub-17 Feminino realizado em Volta Redonda (RJ). O torneio, que reuniu atletas de todo o país, foi realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

A final aconteceu na manhã do último domingo, dia 23, no Ginásio da PET. O Fluminense (RJ) venceu o Tijuca Tênis Clube (RJ) por 3 sets a 1 e faturou o título. O time Recreio da Juventude (RS) ocupou o terceiro lugar derrotando o Instituto Vitaliza (PE), também por 3 sets a 1.

Fabrício Amaral, Coordenador de Esportes do Clube dos Funcionários, ressaltou a organização e o alto padrão da competição. “Foram cinco dias de muito voleibol e jogos disputadíssimos de excelentes níveis técnicos. Mais do que nunca, o Clube dos Funcionários é uma grande referência nacional, tanto na formação de atletas com nossas equipes representativas, quanto na estrutura física para receber eventos esportivos dessa magnitude”, frisou Fabrício.

Na cerimônia de premiação do Campeonato diversas atletas que se destacaram na competição foram homenageadas. As melhores ponteiras do campeonato foram Mikaela Tierno, do Tijuca Tênis Clube (RJ), e Maria Luisa Fontes, do Fluminense (RJ). Já na posição central sobressaíram-se Marcela Barbosa, do Fluminense (RJ), e Laura Gaiardo (RJ), do Recreio da Juventude (RS). Outras atletas do Tijuca Tênis Clube (RJ) também foram destaque: melhor oposta, Catharina Gaspar; melhor levantadora, Sophia Araújo; melhor líbero, Júlia Mineiro e a MVP da competição, Mikaela Tierno.

O Diretor de Esportes do Clube, Alex Ribeiro, parabenizou as equipes e destacou o trabalho do Clube ao sediar um torneio de âmbito nacional. “Recebemos com grande carinho todas as equipes que participaram do CBI de Vôlei Feminino Sub-17. Mais uma vez, entregamos com excelência um evento de alto nível na PET, o maior complexo esportivo da região. Parabéns a todos que contribuíram para o sucesso deste Campeonato Brasileiro”, finalizou Alex.

Foto: divulgação