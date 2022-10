A secretaria de Educação, da Prefeitura de Barra do Piraí, promove, de 24 a 28 de outubro, a Semana de Ciência e Tecnologia. Realizado a partir da sugestão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Governo Federal, o evento está em sua 18ª edição, com o tema “200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”, em alusão aos 200 anos da Proclamação da Independência do Brasil. Ao todo, 15 escolas receberão a proposta.

Segundo informa o site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) foi instituída em junho de 2004 e é realizada anualmente durante o mês de outubro. O evento conta com a colaboração e participação das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Secretarias de Ciência e Tecnologia, agências de fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, sociedades científicas, escolas, órgãos governamentais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil.

A finalidade da SNCT é mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. Conforme informou o secretário Interino de Educação de Barra do Piraí, Wanderson Barbosa, o evento é difundido no município desde 2014 e está sendo feito de forma a abarcar projetos e iniciativas de acordo com as demandas de cada escola.

“Tudo está sendo feito de forma simples dentro da realidade de cada escola. Mas, mostrando a criatividade que permeia cada uma delas. Algumas escolas estão fazendo exposições, outras, palestras; todas com o intuito de valorizar o conhecimento, a sabedoria e seus alunos. Elas percebem um avanço dentro do que se propõe, como a cultura maker e reciclagem. Temas como vacina, meios de comunicação e outros também vêm sendo difundidos”, aponta Wanderson.

A Semana tem como proposta mostrar a importância da ciência e da tecnologia na vida de todos e para o desenvolvimento do país. Para o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, o município tem algo a ser mostrado dentro do conhecimento. O chefe do Executivo lembrou do advento do projeto “Um Tablet por Aluno”, onde cada um dos 9 mil estudantes ganharam da prefeitura um equipamento, tanto para usar em casa quanto em sala de aula.

“É um projeto, sem sombra de dúvidas, que pode mexer com o imaginário e a sabedoria do aluno. A proposta da Semana de Ciência e Tecnologia traz, dentro do seu escopo, momentos de descobrir e lançar alunos que demonstram potencial. E a tecnologia, hoje em dia, é um dos pilares da educação. Daqui, teremos meninos e meninas com as mentes mais brilhantes; frutos da educação pública e de qualidade”, finaliza Mario Esteves.

Foto: divulgação