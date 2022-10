O Estado do Rio de Janeiro teve, nos nove primeiros meses deste ano, mais uma redução na letalidade violenta e nos homicídios dolosos. Entre janeiro e setembro, a diminuição foi de 10% em ambos os indicadores estratégicos, comparando com o mesmo período de 2021. Foi o menor valor para o acumulado do ano dos últimos 31 anos.

Ainda nos crimes contra a vida, o latrocínio (roubo seguido de morte) caiu quase pela metade no acumulado do ano: 78 em 2021 contra 40 em 2022. Esse também foi o menor número de vítimas para o indicador desde 1991. As mortes por intervenção de agente do estado declinaram 8% no acumulado do ano.

“Sinto muito orgulho em governar um estado onde alcançamos esses índices históricos de redução dos crimes contra a vida, que é o nosso bem mais precioso. Aproveito para agradecer o trabalho integrado das polícias Civil e Militar e reafirmar que continuaremos investindo pesado na Segurança Pública, pelo bem dos moradores do nosso estado e para que os empresários se sintam cada vez mais seguros em investir no Rio”, disse o governador Cláudio Castro.

Outro crime com resultado positivo é o roubo de carga: de janeiro a setembro deste ano, houve 15% de diminuição, ou seja, foram menos 519 roubos em comparação ao mesmo período de 2021. Ainda nos crimes contra o patrimônio, os roubos de rua e de veículo também registraram reduções no mesmo período, de 9% e 6%, respectivamente.

“A queda dos roubos de carga é muito importante não só para a Segurança Pública como para a economia do estado como um todo. As reduções contínuas desse crime são reflexos do investimento do Governo do Estado na Inteligência das forças de segurança, e, no final das contas, a população é a grande beneficiada”, afirmou a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, Marcela Ortiz.

Principais indicadores:



– Homicídio doloso: 2.258 vítimas nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 264 em setembro – este foi o menor valor para o acumulado desde 1991. Na comparação com 2021, o delito registrou redução de 10% em relação ao acumulado do ano e de 1% em relação ao mês.

– Letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do estado): 3.333 vítimas nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 359 em setembro – este foi o menor valor para o acumulado desde 1991. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 10% em relação ao acumulado do ano e aumento de 0,3% em relação ao mês.

– Morte por intervenção de agente do estado: 1.010 mortes nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 87 em setembro. Na comparação com 2021, o delito registrou redução de 8% em relação ao acumulado do ano e aumento de 13% em relação ao mês.

– Roubo de carga: 2.909 casos nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 352 em setembro – este foi o menor valor para o acumulado desde 2013. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 15% em relação ao acumulado do ano e de 10% em relação ao mês.

– Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 47.270 casos nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 5.314 em setembro – este foi o menor valor para o acumulado desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 9% em relação ao acumulado do ano e se manteve com o mesmo número em relação ao mês.

– Roubo de veículo: 17.976 casos nos primeiros nove meses do ano de 2022 e 2.206 em setembro – este foi o menor valor para o acumulado desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 6% em relação ao acumulado do ano e aumento de 10% em relação ao mês.



Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de setembro. Para mais informações sobre os indicadores, acesse o site do ISP.

Foto: Moskow