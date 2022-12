A quinta-feira (dia 8) começou com limpeza da Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. Equipes do Saae e da secretaria de Manutenção Urbana estão no local devido à sujeira deixada pelo transbordamento do Rio Barra Mansa.

De acordo com a Prefeitura, foram mobilizados cinco caminhões, três caminhões-pipa, um hidrojateador e 15 funcionários da Coordenadoria de Resíduos Sólidos. Uma tromba d’água atingiu o distrito de Antônio Rocha na tarde de quarta-feira (dia 7) e fez com que o nível do rio subisse e causasse alagamento em parte da via.

Cerca de uma hora antes do ocorrido, a Defesa Civil já havia acionado as sirenes de emergência dos bairros Nova Esperança e Boa Sorte, por volta das 16h30 de quarta, pois já havia expectativa de excedência do nível de água, ultrapassando 2m de altura. O prefeito Rodrigo Drable ressaltou que as equipes trabalham desde cedo no local e que passaram a noite de plantão para dar toda a assistência necessária aos moradores.

“Vale registrar que o sistema de monitoramento e sirenes funcionou regularmente e que nossas equipes estavam de prontidão para qualquer ocorrência”, destacou Rodrigo.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, a previsão é que nas próximas horas chuvas com volume de médio a forte atinjam a cidade. “Temos o decreto para manter os planos de monitoramento durante todo o verão, já que é uma época de bastante chuvas. Pedimos para que a população ribeirinha permaneça atenta, pois as sirenes podem tocar a qualquer momento”, destacou o coordenador.

Em situação de emergência, os moradores podem pedir auxílio para a Defesa Civil pelos números 199 ou (24) 3028-9370. Em caso de alagamentos, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

Na manhã de quinta-feira, o Rio Bananal estava em 2,36m, sendo que o limite de segurança para transbordamento é de até 4,8m; o Rio Barra Mansa está em 1,12m, tendo como limite 2m; o Rio Paraíba do Sul está em 3,02m e seu limite seguro é de 4,5m.

Foto: divulgação