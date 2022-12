Em jogo de muita emoção, o Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis e está eliminado da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. A Seleção Brasileira chegou a sair na frente com gol de Neymar, aos 15 minutos do 1ºT da prorrogação, mas sofreu o empate na segunda etapa, com Petkovic, aos 11 minutos do 2ºT da prorrogação. Nas cobranças de pênalti, a Canarinho perdeu duas batidas com Rodrygo e Marquinhos, enquanto os croatas acertaram todas e, assim, avançaram à semifinal.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, o Brasil chegou a criar boas chances, mas os tentos pararam nas mãos do goleiro Livakovic. No segundo tempo, a Canarinho seguiu pressionando, no entanto, não conseguiu furar o bloqueio croata.

Já na prorrogação, o Brasil chegou ao gol com Neymar. Aos 15 min do 1º T, o atacante tabelou com Rodrygo e Paquetá, recebeu dentro da área, driblou o goleiro e abriu o placar para a Canarinho. A Croácia chegou ao empate aos 11 minutos do 2ºT da prorrogação, após contra-ataque e gol de Petkovic.

Com o empate na prorrogação, a decisão pela vaga na semifinal foi para a disputa de pênaltis. A seleção croata iniciou as cobranças e abriu o placar com Vlasic. Pelo lado brasileiro, Rodrygo foi o primeiro e parou nas mãos de Livakovic. Na sequência, Majer, Casemiro, Modric, Pedro e Orsic acertaram suas batidas, no entanto, Marquinhos acertou a trave direita.

BRASIL: Alisson, Éder Militão (Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred) e Neymar; Raphinha (Antony), Vini Jr (Rodrygo) e Richarlison (Pedro).

Foto: Lucas Figueiredo/CBF