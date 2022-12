Em sessão solene comemorativa pelos 190 anos de Barra Mansa, a Câmara Municipal concedeu ao secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade, o título de cidadão barra-mansense e a medalha Barão de Aiuroca. Como iniciativa dos vereadores Gustavo Gomes e Luiz Furlani, a homenagem marcou a noite desta quinta-feira (dia 8), contando com a presença do Prefeito Rodrigo Drable e diversas autoridades.

No evento, houve ainda o lançamento de duas importantes obras no município: a pavimentação em mais de 15 bairros e a revitalização da avenida Presidente Kennedy, principal via de ligação entre o Centro, Ano Bom e Volta Redonda.

“É um orgulho receber o título de cidadão barra-mansense e a medalha mais antiga e honrosa desta cidade. O que temos feito por Barra Mansa na verdade é fruto de uma cooperação muito importante entre o Governo do Estado e a Prefeitura, por meio do prefeito Rodrigo Drable”, declarou Uruan.

Drable falou da importância das obras que foram lançadas:

“São intervenções caras para a gente, mas graças à parceria que é uma marca do governador Cláudio Castro, a revitalização da Presidente Kennedy, 48 corredores viários e mais infraestrutura estão se tornando realidade”, declarou o chefe do executivo de Barra Mansa.

A mesa foi presidida pelo vereador Luiz Furlani e composta pelo prefeito da cidade, Rodrigo Drable, o secretário das Cidades, Uruan Andrade; vice-prefeita barra-mansense, Fátima Lima; deputada federal, Daniela do Waguinho; Eduardo Cunha; deputado estadual, Danniel Librelon; Coronel Malheiros; deputado estadual eleito, Tande e o deputado estadual, Leo Vieira. O evento contou com a presença dos 19 vereadores do município.

Obra da SECID somam mais de R$ 59 milhões em Barra Mansa

O município do Médio-Paraíba completou 190 anos de emancipação e chega ao final de 2022 com importante saldo de investimento em obras de infraestrutura, fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Barra Mansa.

São mais de R$ 59 milhões considerando importantes obras concluídas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), as duas obras iniciadas pela SECID e outra ainda em fase de licitação

Pelo DER-RJ, quatro pontos de encostas foram estabilizadas nas RJ-157, eliminando as quedas de barreiras nos km 0,6; 1,5; 2 e 3,7. A mesma rodovia recebeu mais de 9 km de revitalização asfáltica, entre a localidade de São Paulo e Barra Mansa.

Já o Asfalto Presente, convênio entre o DER-RJ e a Prefeitura, levou mais de 14 mil toneladas de insumos que possibilitaram o asfaltamento em diversas ruas da cidade. Agora, por meio da SECID, o Programa Governo Presente nas Cidades vai melhorar o tráfego local e facilitar o acesso aos bairros e pólos industriais, aprimorando a infraestrutura e a mobilidade barra-mansense.

Calçamento, modernização e implantação de novos pontos de ônibus e iluminação pública toda em led vão dar cara nova à Avenida Presidente Kennedy. Além dessa obra, intervenções de pavimentação vai mudar a realidade dos moradores do Centro, Ano Bom, Colônia, Village Primavera, Cantagalo, São Vicente, Santa Maria, Santa Maria II, Água Comprida, Verbo Divino, Santa Lúcia, Jardim Marilu, São Pedro, Km 4, Roselândia, Monte Cristo e Malvinas.

Fotos: Henrique Freire