Cento e oito profissionais de educação estão sendo convocados nesta quarta-feira (dia 29) pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda. O chamado ocorre para reforçar o quadro da Rede Municipal de Ensino. Todos os profissionais foram aprovados em processos seletivos realizados em 2021 e 2022. Eles estão recebendo informações sobre a admissão no auditório da prefeitura, no Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado.

Ao todo são: 61 professores de Educação Infantil até o 5º Ano do Ensino Fundamental (Docentes II); 40 Auxiliares de Educação Infantil; quatro Orientadores Educacionais; um professor de Artes (Docente I); um professor de Língua Portuguesa (Docente II) e um de Língua Inglesa.

O objetivo é que esses auxiliares e professores assumam vagas temporárias deixadas por motivos de licença-prêmio para fins de aposentadoria, licença maternidade e por outras razões médicas.

A previsão é que esses profissionais sejam submetidos a exames admissionais e, em seguida, assinem contrato por meio do Reda (Regime Especial de Direito Administrativo) no dia 17 de abril. No dia seguinte, 18, começam a trabalhar nas escolas.

