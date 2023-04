A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), vai realizar, a partir deste mês, mutirões para atualização de dados das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família do Governo Federal. A primeira etapa da ação será no dia 12 de abril, na quadra do bairro Nova Esperança.

A intensificação do trabalho ocorre para suprir determinação do Governo Federal e para evitar o bloqueio do Bolsa Família para as famílias que dependem do auxílio. Em Barra Mansa são 24 mil famílias inscritas no programa, sendo que que 3.500 correm o risco de ter o benefício bloqueado pelo Governo Federal caso não realizem a atualização dos dados. De janeiro a março de 2023, foram mais de três mil novos registros no CadÚnico para o recebimento do benefício.

O mutirão será realizado em todos os seis CRAS do município em datas posteriormente divulgadas. As famílias que necessitam atualizar seu cadastro estão recebendo, desde o final de 2022, notificações pelo aplicativo “Caixa Tem” ou pelos extratos bancários no ato de saque do benefício.

O objetivo do mutirão é garantir a continuidade do programa a todos os usuários. Para isso, um responsável deve comparecer na ação portando documento de todos os membros da família e comprovantes de residência e de renda. Além disso, para menores de 18 anos, é necessário levar declaração escolar e caderneta de vacinação atualizada.

O secretário da SMASDH, Fanuel Fernando, ressaltou o pedido do prefeito Rodrigo Drable para intensificar esforços para não afetar o benefício dos moradores barra-mansenses.

“Esse trabalho é de suma importância para a nossa região e quem ganha no final somos todos nós, especialmente essas famílias. Os mutirões permitem a busca dessas pessoas, fazendo também com que possamos alertar, incentivar e inserir as mesmas no benefício. O benefício tem grande papel no combate à fome, à desigualdade e ao desemprego, além de ajudar a movimentar o comércio e a economia de Barra Mansa”, declarou o secretário.

A gerente de Proteção Social Básica, da Secretaria de Assistência Social, Cátia Batista, contou um pouco sobre como vão funcionar os mutirões no município.

“Hoje em Barra Mansa, nós estamos com quase 3 mil pessoas na listagem para ter benefício cancelado, por falta de atualização, entre outros fatores. Como o Bolsa Família retornou, nós estamos cumprindo muitas regras para que possamos entregar o melhor serviço possível. Por isso, fizemos esse chamamento, para obter um número maior de atualizações do cadastro. Vamos dar início, no dia 12, na área do CRAS São Pedro, que é o CRAS que tem o maior número de bairros como referência”, informou.

Serviço:

Mutirão de atualização cadastral do Programa Bolsa Família

Data: 12 de abril (quarta-feira)

Horário: 09h às 13h

Local: Quadra do Nova Esperança

Data: 14 de abril (sexta-feira)

Horário: 09h às 13h

Local: CRAS São Pedro

Data: 19 de abril (quarta-feira)

Horário: 09h às 13h

Local: CRAS São Pedro

Data: 25 de abril (terça-feira)

Horário: 09h às 13h

Local: Boa Sorte (Rua da Sirene)

Data: 28 de abril (sexta-feira)

Horário: 09h às 13h

Local: CRAS São Pedro