O Volta Redonda anuncia a contratação do centroavante Samuel Granada como novo reforço para o elenco na temporada. O atleta, de 22 anos, chega para defender o Tricolor de Aço na sequência da temporada, com vínculo de empréstimo até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Samuel Granada foi formado pelo Fluminense, iniciando sua trajetória profissional em 2020. No ano seguinte, foi emprestado para o Vitória-BA. No ano passado, passou também pelo Nova Iguaçu, quando somou 15 jogos, seis gols e três assistências, retornando para o Fluminense, marcando cinco gols em 10 jogos. Samuel chega ao Volta Redonda após passagem pelo Juventude-RS.

O atacante já treina com o elenco sob o comando do técnico Rogério Corrêa. O Volta Redonda entra em campo nesta terça-feira, dia 11, contra o Bahia, Às 16h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

